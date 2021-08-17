МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Амурской области и Хабаровского края до 1 октября принять дополнительные меры по снижению риска наводнений в ДФО, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил упростить процедуры оказания помощи пострадавшим в при ЧС

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Амурской области и правительством Хабаровского края… принять дополнительные меры по снижению риска наводнений", — говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа.

Доклад должен быть представлен до 1 октября текущего года, ответственными назначены: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Амурской области Василий Орлов и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.