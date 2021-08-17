ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — ПРАЙМ. Некоторые лидеры государств неофициально подтвердили участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил вице-премьер, полпред президента Дальнем Востока Юрий Трутнев. Приамурье готовит соглашения на ВЭФ более чем на 13 миллиардов рублей

"Пока не скажу. Есть ряд подтверждений, но это все-таки уровень лидеров государств. Поэтому дождемся, пока получим официальное подтверждение, тогда будет право сказать, что именно эти уважаемые гости примут участие. Пока можем говорить только о неофициальных подтверждениях", — сказал Трутнев на брифинге во Владивостоке.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Как сообщил Трутнев, свое участие в форуме уже подтвердила 51 страна, основные участники – руководители компаний, органов госуправления стран АТР.