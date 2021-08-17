МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до октября решить вопрос о дополнительных средствах в программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" для защиты от паводков, сообщается на сайте Кремля. Кабмин до октября должен принять меры по снижению риска наводнений в ДФО

"Правительству РФ… при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть в рамках корректировки государственной программы РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" выделение из федерального бюджета дополнительных средств на осуществление мероприятий по обеспечению защиты населения и территорий от негативного воздействия вод", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — октябрь 2021 года, ответственный за исполнение поручения — премьер-министр России Михаил Мишустин.