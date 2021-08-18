МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Эксперт спрогнозировал, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии

"С точки зрения замены бумажного паспорта — понятно, что есть необходимость поменять его на более современный формат, это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с декабря текущего года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.

Как ранее сообщало МВД РФ, в Москве паспорта нового образца будут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года. Как рассказывали РИА Новости в ведомстве, электронные паспорта будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.