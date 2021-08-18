МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока для встречи гостей Восточного экономического форума увеличил количество персонала, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Приморья Олег Кожемяко. В ВЭФ-2021 могут принять участие главы ряда иностранных государств

"Готовимся активно, времени осталось совсем немного. Первым гостей встречает международный аэропорт Владивостока, где уже решены все регламентные вопросы: увеличение количества персонала, вопросы обслуживания официальных лиц и делегаций, разработаны схемы движения транспорта", — сказал Кожемяко.

По его словам, участников необходимо с комфортом разместить, и для этой цели подготовлено около 6 тысяч гостиничных номеров в 24 гостиницах.

"Нельзя забывать и об организации досуга. Приморью есть чем гордиться в области искусства. И мы будем рады показать нашим гостям приморские "жемчужины" в сфере культуры, среди которых Музей Арсеньева и Владивостокская крепость, которые познакомят желающих с богатой историей нашего края, также готовы удивить участников Приморская сцена Мариинского театра, картинная галерея и филармония", — отметил губернатор.

Он также рассказал о спортивной программе форума.

"Состоится ежегодный международный турнир по дзюдо под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина, мероприятия по парусному спорту, II Межрегиональный фестиваль "Дальневосточные игры" среди субъектов Дальневосточного федерального округа, забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ю-15, этап мирового тура по кёрлингу", — рассказал Кожемяко.

По его словам, идёт строительство павильонов на выставке "Улица Дальнего Востока", где регионы ДФО продемонстрируют свои достижения.

"Пройдет все в несколько усеченном варианте, исходя из эпидобстановки, но основной формат будет выдержан. Меняется и облик самой столицы Дальнего Востока. Владивосток ведёт активную подготовку к встрече гостей. Идут работы по приведению в надлежащий вид объектов "гостевого маршрута" в столице Приморья: фасадов зданий, дорог, общественных пространств. Все средства из краевого бюджета, направленные на эти цели, являются инвестициями в комфорт горожан, в их удовлетворенность столицей", — рассказал собеседник.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.