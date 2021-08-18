МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российские власти собираются бороться с коррупцией при помощи данных фондовых бирж. Для этого профессиональных участников рынка ценных бумаг обяжут отчитываться о клиентах и их активах. Об этом сообщает РБК. В России резко подорожала перевозка продуктов

Отмечается, что речь идет в основном о брокерах, дилерах и управляющих компаниях. В свежем национальном плане противодействия коррупции, опубликованном 16 августа, есть перечень новых требований по отношению к ним. В частности, в нем содержится пункт об открытом доступе к данным о ценных бумагах и портфелях отдельных лиц во время проверок.

Ожидается, что новые обязанности профессиональных участников будут закреплены в законодательстве к октябрю 2022 года. Также новые правила могут коснуться бюро кредитных историй (БКИ).

Согласно действующим правилам, держатели реестра владельцев ценных бумаг, которыми могут выступать в том числе брокеры и управляющие компании, должны будут обеспечивать конфиденциальность данных клиентов. Они могут быть предоставлены лишь суду, Центробанку, следственным органам и МВД. При этом доступ последних к сведениям ограничен, поскольку для него необходимо наличие открытого уголовного дела.

Финансисты, которых опросил РБК, отмечают, что таким образом власти могут получить доступ к незадекларированным активам потенциальных коррупционеров. При этом они уверены, что новые меры не сильно помогут в борьбе с коррупцией, поскольку затронут только активы чиновников и связанных с ними лиц.