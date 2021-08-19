МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ялтинский международный экономический форум пройдет с 4 по 6 ноября, его посетят 2,5 тысячи человек, в том числе иностранные делегации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Львовский журналист потребовал депортировать русских из Крыма

"Ялтинский международный экономический форум пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года в городе Ялте. Ждем наших друзей и партнеров на форуме… В этом году ожидается примерно 2500 участников. Тем не менее количество иностранных делегаций, которые ожидают очно на ЯМЭФ, может быть увеличено", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сейчас идет активная подготовка к форуму. В прошлом году его перенесли из-за пандемии коронавируса.

"В связи с этим принято решение об ограничении числа участников, чтобы максимально эффективно отработать программу форума для тех, кто на него попадет", — подчеркнул Аксенов.

По его словам, всего в рамках форума планируется проведение 49 деловых мероприятий, сгруппированных по пяти направлениям: "новая инфраструктурная политика России", "инвестиционная стратегия регионов", "крымские приоритеты развития", "международное партнерство", "технологии и цифровизация – инструменты успеха". Кроме того, в секцию по виноградарству и виноделию будет включено проведение ежегодного фестиваля вина и гастрономии "Ноябрьфест".

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек.