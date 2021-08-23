МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,55%, это наименьшие показатели с апреля 2020 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Россиян научили, как заработать деньги без трудоустройства по найму

"Число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% — это наименьшие показатели с апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, которые приводятся на сайте, с начала текущего года уровень зарегистрированной безработицы в Москве снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта.

"За этот период трудоустроились около 59 тысяч человек, число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек. Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6% и составило к середине августа 97,6 тысячи человек", — добавляются слова Ефимова.

Отмечается, что с апреля 2020 года по июль 2021 года больше всего сотрудников были приняты на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства.