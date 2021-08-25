МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты. "АвтоВАЗ" надеется возобновить работу в Тольятти на следующей неделе

"По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн. рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн. рублей (17,7% прогнозируемого объема ВВП)", — сказано в документе.

Внутренний долг РФ увеличился на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7%, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла до 79,3% с 77,9%.

Внешний долг за январь-июнь увеличился на 1,839 миллиарда долларов, или на 3,2%, до 58,542 миллиарда долларов. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг вырос на 47,871 миллиарда рублей, или на 1,1%, составив 4,237 триллиона рублей.

В структуре государственного внутреннего долга РФ по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021-2044 годах (61,3%), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022-2034 годах (30,5%) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023-2030 годах (4,6%).

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за январь-июнь 2021 года составили 506 миллиардов рублей, из них 434,5 миллиарда приходятся на внутренний долг, отмечает Счетная палата.