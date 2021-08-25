ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — ПРАЙМ. Власти Приморья намерены заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не менее 20 соглашений на общую сумму инвестиций в 100 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. Россиян предупредили, какие полки в магазине лучше обходить стороной

Отмечается, что ведется проработка всех соглашений, которые планируется заключить на ВЭФ.

"На полях форума будут подписываться соглашения как с российскими, так и с иностранными партнерами – в сфере строительства крупных инфраструктурных проектов, энергетики, цифровой экономики, туризма, реализации социальных проектов и другие. На сегодняшний день подготовлено соглашений на сумму 100 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Также планируется заключить соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в важных для края сферах. В их числе – соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту Владивостокской кольцевой автодороги, о сотрудничестве с ПАО "РусГидро" по развитию электросетевого хозяйства края, о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.рф" и другие.

Также представители правительства Приморья примут участие в деловой программе мероприятия.

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.