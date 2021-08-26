МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО в первом полугодии сократилась в 40,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,6 миллиона долларов, следует из сообщения судоходной компании. Polymetal в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%

Валовая выручка при этом снизилась на 20,1%, до 759,8 миллиона долларов. Чистая выручка на основе тайм-чартерного эквивалента опустилась на 28,5%, до 559,9 миллиона долларов. EBITDA уменьшилась на 42,2% — до 337,2 миллиона.

"Более половины выручки компания получила от индустриального бизнеса, который отличается предсказуемостью денежных потоков и высокой добавленной стоимостью. Мы продолжаем планомерную работу по увеличению объема законтрактованной выручки и развитию индустриальных проектов", — цитирует компания своего гендиректора Игоря Тонковидова.

"Благодаря новым контрактам с TotalEnergies и "Сахалин Энерджи" общий объем законтрактованной будущей выручки СКФ, включая долю выручки от участия в совместных предприятиях, увеличился по состоянию на 30 июня 2021 года до 24 миллиардов долларов. Законтрактованная выручка в 2021 году достигла 1 миллиарда долларов. Мы приложим все усилия для дальнейшего развития индустриальных проектов с высокой добавленной стоимостью", — добавляет "Совкомфлот" со ссылкой на Тонковидова.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.