МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Правительство России выделило Минтруду более 146 миллионов рублей на уплату членских взносов в Международную организацию труда и Международную ассоциацию соцобеспечения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Госдуме прокомментировали идею продлить каникулы для пенсионеров

"Выделить в 2021 году Минтруду России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 146 421,8 тысячи рублей для уплаты членских взносов в Международную организацию труда и Международную ассоциацию социального обеспечения, имея в виду уплату этих взносов за 2021 год в полном объеме", — говорится в документе.

Кроме того, Минтруду РФ поручено проконтролировать использование средств и предоставить доклад в правительство до 1 ноября 2021 года.