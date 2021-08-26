МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Единовременные соцвыплаты пенсионерам, военным и правоохранителям будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в июльском прогнозе Банка России, при этом возможно некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами, однако это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Кремль исключил риск всплеска инфляции из-за соцвыплат

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов во вторник сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

"Единовременные выплаты, объявленные президентом, которые по оценкам Минфина составят около 500 миллиардов рублей, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов….Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Соответственно данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России", — отметили в ЦБ.

При этом регулятор не исключает "некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы". Пенсионерам разъяснили порядок получения единовременной выплаты

"Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП. Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%", — заключил регулятор.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляции по итогам текущего года составит 5,7-6,2%, в 2022 году — 4–4,5%.