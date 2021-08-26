МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе снизились на 0,9 процентного пункта по сравнению с июлем — до 12,5%, все еще остаются вблизи многолетних максимумов, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Банк России исключил возможность инфляции из-за соцвыплат

"Инфляционные ожидания населения в августе снизились с июльского пика, но оставались вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,5% (-0,9 процентного пункта к июлю)", — сказано в документе.

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год росли с августа прошлого года, достигнув в декабре 11,5%. Затем показатель немного снизился, при этом весной вновь стали увеличиваться, достигнув в июле максимального уровня с ноября 2016 года — 13,4%.

По данным Росстата, годовая инфляция в июле замедлилась до 6,46% с 6,5% месяцем ранее. Однако уже в августе темпы роста цен вновь ускорились: на 23 августа инфляция увеличилась до 6,68% в годовом выражении с 6,53% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития в среду.