МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 августа увеличились на 0,3% и составили 595,6 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка. Банк России пересчитал инфляционные ожидания россиян

"Международные резервы по состоянию на 20 августа составили 595,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

На 13 августа резервы составляли 593,8 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.