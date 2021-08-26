Международные резервы России за неделю с 13 августа выросли
Банк России: международные резервы с 13 по 20 августа выросли на 0,3%, до $595,6 миллиарда
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 августа увеличились на 0,3% и составили 595,6 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.
"Международные резервы по состоянию на 20 августа составили 595,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
На 13 августа резервы составляли 593,8 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.