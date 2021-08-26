МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Вклад устойчивых факторов в инфляцию в России возрос из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, при этом риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями, по-прежнему существенны, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ. Банк России пересчитал инфляционные ожидания россиян

По данным Росстата, годовая инфляция в июле замедлилась до 6,46% с 6,5% месяцем ранее. Однако уже в августе темпы роста цен вновь ускорились: на 23 августа инфляция увеличилась до 6,68% в годовом выражении с 6,53% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития в среду.

"По оценкам Банка России, баланс рисков по-прежнему значимо смещен в сторону проинфляционных. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями, остаются существенными", — пишет регулятор.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году, а в 2022 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики замедлится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.