МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 25 августа составил 80 миллионов долларов после оттока в 70 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. НАУФОР предлагает ввести ряд налоговых стимулов для ИИС

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 80 миллионов долларов против 70 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это вторая худшая неделя с начала года", — говорится в обзоре.