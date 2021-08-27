EPFR отчиталась о чистом оттоке инвестирующих в Россию фондов за неделю
EPFR: Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю по 25 августа составил $80 миллионов
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 25 августа составил 80 миллионов долларов после оттока в 70 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 80 миллионов долларов против 70 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе. Это вторая худшая неделя с начала года", — говорится в обзоре.