МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минфин России предлагает с 2022 года зачислять доходы от акцизов на средние дистилляты, сильно зависящие от динамики нефтяных цен, в федеральный бюджет по нормативу 100%, а регионам передать дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Россияне поддержали идею запрета продажи крепкого алкоголя до 21 года

"Предлагается начиная с 2022 года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступает в федеральный бюджет, 50% — в бюджеты субъектов)", — говорится в пояснительной записке к документу.

"При этом предлагается компенсировать уменьшение доходов бюджетов субъектов РФ по сравнению с 2019 годом, когда в бюджеты субъектов РФ поступали положительные суммы акцизов на средние дистилляты, за счет передачи в бюджеты субъектов РФ (и распределения между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ", — добавляется в ней. Бизнес просит власти заморозить акциз на алкоголь на три года

В результате в региональные бюджеты будут зачисляться доходы от акцизов на крепкий алкоголь по нормативу 84%. Минфин указывает, что передача дополнительных доходов от этих акцизов позволит обеспечить поступление в бюджеты регионов порядка 9 миллиардов рублей, что соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в их бюджеты до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году. Министерство отмечает, что акцизы на средние дистилляты сильно зависят от динамики цен на нефть.

"Таким образом, предлагаемая мера позволит исключить риски и неопределенность для бюджетов субъектов РФ, связанные с высокой степенью зависимости сумм акцизов на средние дистилляты от внешних факторов (в результате которых указанные акцизы могут принимать как положительные, так и отрицательные значения) и обеспечить поступление в региональные бюджеты доходов от стабильного источника, каким является часть акцизов на крепкий алкоголь", — указывает Минфин.