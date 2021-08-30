МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Недавно анонсированные в России социальные выплаты приведут к росту стоимости антикризисных бюджетных мер в отношении к ВВП на 9%, говорится в аналитическом комментарии "Новые социальные выплаты — заметное увеличение антикризисных расходов в России" АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказала, как найти работу тем, кто давно этим не занимался

В августе власти РФ выделили дополнительные средства для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Позже президентом Владимиром Путиным были анонсированы единовременные выплаты российским пенсионерам (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов (по 15 тысяч).

"Без учета действия автоматических бюджетных стабилизаторов государство за полтора года запланировало потратить (и по большей части потратило) на антикризисные цели порядка 5 триллионов рублей, или около 4,7% ВВП 2020 года. Анонсированные меры приведут к увеличению показателя на 9%", — говорится в сообщении.

При этом Россия, как отмечается, по-прежнему останется в середине спектра развивающихся стран по объему антикризисных бюджетных стимулов во время пандемии. Расходы, необходимые для реализации недавно анонсированных мер, АКРА суммарно оценивает в 450–500 миллиардов рублей, из которых более 90% придется на выплаты пенсионерам. Среди основных экономических следствий соцвыплат эксперты выделили четыре направления.

Первое — прирост годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8–0,9% (на 0,6–0,9% в реальном выражении), при этом если учитывать в расчетах только получателей выплат, то прирост составит более 5%. "В результате произойдет краткосрочное снижение неравенства по доходам, поскольку получателями выплат в основном являются менее обеспеченные слои населения", — говорится в сообщении. Названы две главные проблемы туризма в регионах

Кроме того, эксперты указывают на ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 п.п. ВВП по сравнению со сценарием без выплат. "Ухудшение это не будет критичным в связи с получением значительных дополнительных нефтегазовых и ненефтегазовых доходов", — добавили эксперты.

Следующее направление — незначительное увеличение инфляции. "Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведет к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением", — пояснили в исследовании.

Эксперты также отметили появление краткосрочного стимула для экономической активности в качестве основного последствия соцвыплат. "АКРА полагает, что новые социальные выплаты приведут к дополнительному (по сравнению со сценарием без выплат) росту ВВП на 0–0,25 п. п., но эффект этот будет распределен между 2021 и 2022 годами", — сказали они.