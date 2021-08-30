Вице-премьер России Хуснуллин: въезд мигрантов в Россию все еще сдерживается коронавирусом
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Коронавирус по-прежнему является ключевым сдерживающим фактором для массового открытия границ для трудовых мигрантов, желающих работать на российских стройках, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Ключевой вопрос по мигрантам — это ковидная составляющая, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Будет ситуация легче — упростим въезд и будем ввозить активнее ввозить людей, будет сложнее — будем придерживаться той политики, которая есть", — заявил он.
При этом, по мнению Хуснуллина, в настоящее время положение с рабочей силой немного улучшилось по сравнению с началом 2021 года.
"Сейчас стало больше рейсов из стран, откуда обычно приезжают мигранты, они стали сами заезжать как туристы", — обратил внимание он.
Зампред правительства также сообщил, что сейчас власти занимаются отладкой системной работы с Узбекистаном для организованной доставки на российские стройплощадки трудовых мигрантов.
"Крупные строительные компании сегодня занимаются рекрутингом, Москва выставила свои пункты приглашения мигрантов в Узбекистане", — уточнил Хуснуллин.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210830/834548842.html