Эксперт Евстифеев: соцвыплаты могут ускорить инфляцию, но повышение ключевой ставки неочевидно
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Социальные выплаты могут добавить 0,2-0,3 процентного пункта к инфляции в РФ, однако это не повлияет на сентябрьское решение ЦБ по ключевой ставке, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
По их мнению, влияние соцвыплат на рубль в нынешних условиях окажется близким к нейтральному, — курс доллара останется в диапазоне 74-75 рублей.
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.
ИНФЛЯЦИЯ ПОЧУВСТВУЕТ СОЦВЫПЛАТЫ
В 90-е годы, когда объем экономики был значительно меньше, дополнительные социальные выплаты, в частности, выплаты пенсий приводили к скачкам инфляции и даже к девальвации рубля, вспоминает Евгений Миронюк из "Фридом финанса". Сейчас эта зависимость снизилась, даже несмотря на то, что доля социальных выплат в доходах граждан растет, отметил он.
"Существенная часть пенсионеров не относится к малообеспеченным слоям населения, и выплаты будут направлены на накопления. Также это справедливо и для категории военнослужащих, которые являются гораздо более социально защищенной категорией граждан. Поэтому конкретную величину всплеска инфляции в результате выплат можно оценить только в рамках комплексного исследования. Возможно, мы увидим краткосрочное отклонение показателя в рамках 0,2-0,3% в недельном выражении", — говорит Миронюк.
Социальные выплаты пенсионерам и силовикам (около 500 миллиардов рублей) следуют сразу за достаточно значимыми выплатами в августе (более 200 миллиардов), дополняя их, отмечает Егор Сусин из Газпромбанка. Это добавляется к достаточно сильно выросшим расходам федерального бюджета: за первые 7 месяцев 2021 года они составили 12,2 триллиона рублей (без учета расходов на обслуживание долга), что на 6,8% выше уровней кризисного 2020 года и на 36,7% выше уровней 2019 года.
"В условиях, когда предложение товаров ограничено, это будет создавать дополнительные инфляционные эффекты, которые сейчас можно оценить в дополнительные 0,2-0,3 процентного пункта прибавки к инфляции", — оценивает Сусин.
Владимир Евстифеев из банка "Зенит" предположил, что инфляция в РФ в августе и сентябре, вероятно, продолжит обновлять максимумы в годовом выражении.
"Выплаты на детей школьного возраста (200 миллиардов рублей) уже ускорили инфляцию в августе до 0,1-0,2% вместо ожидаемого нулевого значения в месячном выражении. Сентябрьские выплаты (500 миллиардов) могут ускорить инфляцию на 0,2-0,3 п.п. и довести ее годовые темпы до 6,8-7%", — оценил он.
Выплата 500 миллиардов рублей эквивалентна 11-12% ежемесячных трат населения на товары и услуги, поэтому увеличение бюджетных расходов на эту сумму может временно отложить ожидаемое всеми замедление инфляции, добавляет Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".
КАК ОТРЕАГИРУЕТ ЦБ?
Банк России, комментируя новость о единоразовых социальных выплатах, заявил, что они не повлияют на его денежно-кредитную политику.
Выплаты будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в июльском прогнозе ЦБ, отмечал регулятор. При этом возможно некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами.
Тем не менее, учитывая отраженное Росстатом ускорение инфляции, в годовом выражении обновившей пятилетний максимум (почти 6,7%), на сентябрьском заседании ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку перед паузой в ужесточении ДКП, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Остальные аналитики сомневаются, что регулятор вновь повысит ставку в сентябре. Ключевой особенностью влияния выплат на инфляцию является их краткосрочный характер; выплаты пенсионерам и военным в большей степени будут влиять на продуктовую инфляцию, которая сейчас сезонно низкая, рассуждает Евстифеев. Для Центробанка это является сигналом, но дальнейшее повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании неочевидно, говорит аналитик.
С точки зрения политики ЦБ выплаты – это временный эффект, реагировать на который вряд ли нужно, поэтому сентябрьское решение ЦБ будет принимать в рамках прежнего подхода, анализируя данные по экономике и инфляции, полагает Полевой.
ЦБ в июле в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.
Регулятор также повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.
РУБЛЬ НЕ ЗАМЕТИТ ДАВЛЕНИЯ
Аналитики сходятся во мнении, что влияние соцвыплат на курс рубля будет нейтральным или весьма умеренным.
Для рубля ускорение инфляции, пусть в краткосрочном периоде, без повышения ключевой ставки, — скорее умеренно-негативный сигнал, оценивает Евстифеев.
"Однако стоит понимать, что в большинстве сопоставимых стран положение дел не лучше, во многих из них наблюдаются реальные отрицательные процентные ставки, и это поддерживает рубль против других валют", — отмечает он.
Влияние социальных выплат на курс рубля будет нейтральным, т.к. с учетом пандемии и ограниченности зарубежного туризма население снижает спрос на иностранную валюту, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"Тем более пенсионеры — основные получатели средств — будут, скорее, удовлетворять свои первоочередные нужды, которые в подавляющем большинстве случаев связаны с внутренней экономикой", — добавил он.
Влияние на курс рубля будет умеренным, предполагает в свою очередь Сусин. По его оценке, базовым диапазоном для курса на конец года пока остается коридор 74-75 рублей за доллар.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210830/834549330.html