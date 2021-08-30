МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Социальные выплаты могут добавить 0,2-0,3 процентного пункта к инфляции в РФ, однако это не повлияет на сентябрьское решение ЦБ по ключевой ставке, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперты объяснили, нужно ли клиентам банка обязательно подписывать карту

По их мнению, влияние соцвыплат на рубль в нынешних условиях окажется близким к нейтральному, — курс доллара останется в диапазоне 74-75 рублей.

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.

ИНФЛЯЦИЯ ПОЧУВСТВУЕТ СОЦВЫПЛАТЫ

В 90-е годы, когда объем экономики был значительно меньше, дополнительные социальные выплаты, в частности, выплаты пенсий приводили к скачкам инфляции и даже к девальвации рубля, вспоминает Евгений Миронюк из "Фридом финанса". Сейчас эта зависимость снизилась, даже несмотря на то, что доля социальных выплат в доходах граждан растет, отметил он.

"Существенная часть пенсионеров не относится к малообеспеченным слоям населения, и выплаты будут направлены на накопления. Также это справедливо и для категории военнослужащих, которые являются гораздо более социально защищенной категорией граждан. Поэтому конкретную величину всплеска инфляции в результате выплат можно оценить только в рамках комплексного исследования. Возможно, мы увидим краткосрочное отклонение показателя в рамках 0,2-0,3% в недельном выражении", — говорит Миронюк.

Социальные выплаты пенсионерам и силовикам (около 500 миллиардов рублей) следуют сразу за достаточно значимыми выплатами в августе (более 200 миллиардов), дополняя их, отмечает Егор Сусин из Газпромбанка. Это добавляется к достаточно сильно выросшим расходам федерального бюджета: за первые 7 месяцев 2021 года они составили 12,2 триллиона рублей (без учета расходов на обслуживание долга), что на 6,8% выше уровней кризисного 2020 года и на 36,7% выше уровней 2019 года.

"В условиях, когда предложение товаров ограничено, это будет создавать дополнительные инфляционные эффекты, которые сейчас можно оценить в дополнительные 0,2-0,3 процентного пункта прибавки к инфляции", — оценивает Сусин. Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за ситуации в Афганистане

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" предположил, что инфляция в РФ в августе и сентябре, вероятно, продолжит обновлять максимумы в годовом выражении.

"Выплаты на детей школьного возраста (200 миллиардов рублей) уже ускорили инфляцию в августе до 0,1-0,2% вместо ожидаемого нулевого значения в месячном выражении. Сентябрьские выплаты (500 миллиардов) могут ускорить инфляцию на 0,2-0,3 п.п. и довести ее годовые темпы до 6,8-7%", — оценил он.

Выплата 500 миллиардов рублей эквивалентна 11-12% ежемесячных трат населения на товары и услуги, поэтому увеличение бюджетных расходов на эту сумму может временно отложить ожидаемое всеми замедление инфляции, добавляет Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

КАК ОТРЕАГИРУЕТ ЦБ?

Банк России, комментируя новость о единоразовых социальных выплатах, заявил, что они не повлияют на его денежно-кредитную политику.

Выплаты будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в июльском прогнозе ЦБ, отмечал регулятор. При этом возможно некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами.

Тем не менее, учитывая отраженное Росстатом ускорение инфляции, в годовом выражении обновившей пятилетний максимум (почти 6,7%), на сентябрьском заседании ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку перед паузой в ужесточении ДКП, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Остальные аналитики сомневаются, что регулятор вновь повысит ставку в сентябре. Ключевой особенностью влияния выплат на инфляцию является их краткосрочный характер; выплаты пенсионерам и военным в большей степени будут влиять на продуктовую инфляцию, которая сейчас сезонно низкая, рассуждает Евстифеев. Для Центробанка это является сигналом, но дальнейшее повышение ключевой ставки на сентябрьском заседании неочевидно, говорит аналитик. Правительство приняло новые меры для регулирования цен на сахар

С точки зрения политики ЦБ выплаты – это временный эффект, реагировать на который вряд ли нужно, поэтому сентябрьское решение ЦБ будет принимать в рамках прежнего подхода, анализируя данные по экономике и инфляции, полагает Полевой.

ЦБ в июле в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.

Регулятор также повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.

РУБЛЬ НЕ ЗАМЕТИТ ДАВЛЕНИЯ

Аналитики сходятся во мнении, что влияние соцвыплат на курс рубля будет нейтральным или весьма умеренным.

Для рубля ускорение инфляции, пусть в краткосрочном периоде, без повышения ключевой ставки, — скорее умеренно-негативный сигнал, оценивает Евстифеев.

"Однако стоит понимать, что в большинстве сопоставимых стран положение дел не лучше, во многих из них наблюдаются реальные отрицательные процентные ставки, и это поддерживает рубль против других валют", — отмечает он. Названа валюта, которой не страшен кризис

Влияние социальных выплат на курс рубля будет нейтральным, т.к. с учетом пандемии и ограниченности зарубежного туризма население снижает спрос на иностранную валюту, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.

"Тем более пенсионеры — основные получатели средств — будут, скорее, удовлетворять свои первоочередные нужды, которые в подавляющем большинстве случаев связаны с внутренней экономикой", — добавил он.

Влияние на курс рубля будет умеренным, предполагает в свою очередь Сусин. По его оценке, базовым диапазоном для курса на конец года пока остается коридор 74-75 рублей за доллар.