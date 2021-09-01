МОСКВА, 1 сен – РИА Недвижимость. Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, с 1 сентября могут зарегистрировать право владения такими участками в упрощенном порядке. Глава "Нафтогаза" заявил, что "Северный поток-2" еще можно остановить

Воспользоваться "амнистией" смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель Росреестра Олег Скуфинский, регистрация объектов в рамках "гаражной амнистии" будет стоить не более 10 тысяч рублей. Он отметил, что за подготовку техплана объекта необходимо заплатить около пяти тысяч рублей, ещё примерно столько же — за кадастровый план земельного участка.

В середине июня Росреестр опубликовал на своем официальном сайте методические рекомендации, в которых говорится, что если земельный участок, на котором стоит гараж, не поставлен на кадастровый учет, то его необходимо будет заново образовать. Также в пособии отмечается, что гараж не должен быть признан самовольной постройкой и должен иметь прочную связь с землей.

Желающим воспользоваться амнистией, необходимо обратиться в соответствующий госорган или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под гаражом с приложением документа, подтверждающего факт владения им. Такими документами могут быть: решение органа власти о предоставлении участка под гаражом, решение любого предприятия, при котором построен гараж, любой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе, решение собрания кооператива, подтверждающее распределение гаража. В качестве документов также может выступить старый техпаспорт гаража, документы о наследовании, документы о приобретении объекта, а также о подключении гаража к инженерным сетям.

Решение о бесплатном предоставлении земельного участка под гаражом в собственность принимает уполномоченный орган публичной власти, как правило, муниципалитет — уже после того, как участок под гаражом образован и поставлен на кадастровый учет. За государственную регистрацию права собственности на гараж и землю под ним не нужно платить госпошлину. Соответствующее заявление в Росреестр будет подавать администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий она вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.