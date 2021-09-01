МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло начинает действовать в России, ставка пошлины на вывоз подсолнечного масла из страны с 1 по 30 сентября включительно составит 169,9 доллара за тонну. "Газпром" сообщил о завершении работ на первой нитке "Северного потока-2"

Данный механизм будет действовать до 31 августа 2022 года. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну.

Текущая ставка рассчитана при индикативной цене в 1 242,8 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну). Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.

Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Периодом мониторинга является календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.

Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца осуществляет расчет ставок пошлин и размещение информации об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на сайте министерства, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.