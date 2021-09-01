МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. В России с 1 сентября перестали носить обязательный характер 4 тысячи строительных норм. Нотариус предупредил, как можно потерять квартиру из-за сдачи в аренду

Соответствующее распоряжение в июне подписал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Работа по сокращению обязательных норм в строительстве началась в мае 2020 года, когда Путин заявил о необходимости изменений строительных норм и правил, а также решения вопроса ценообразования в строительной сфере и поручил правительству сократить количество обязательных требований в строительстве. В июле 2020 года правительство РФ подписало постановление, согласно которому порядка трети ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. В феврале текущего года Минстрой предложил правительству сократить количество обязательных пунктов и правил еще на 3,8 тысячи.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что в новой редакции сокращений будут сняты ограничения на применение новых эффективных материалов и конструкций, а также отменены все дублирующие и избыточные нормы, включая декларативные и рекомендательные положения. Деньги, льготы и упрощение жизни. Что ждет россиян с 1 сентября

Отмена избыточных строительных норм в России позволит девелоперам ускорить реализацию проектов на 35%, что даст возможность быстрее раскрывать эскроу-счета, полагают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко отмечает, что отмененные нормы порой носили абсурдный характер и значительно тормозили стройку. "В итоге остались только те нормы, которые точно влияют на безопасность эксплуатации зданий. Все это позволит сократить сроки реализации проектов на 30-35%", — считает он.

Глава Национального объединения строителей Антон Глушков в свою очередь сказал, что сокращение количества строительных норм позволит повысить ответственность организаций отрасли перед заказчиком.

"Если в строительстве по госконтрактам за задержку предусмотрены большие штрафы, то 60% застройщиков, работающих по эскроу-счетам, заинтересованы в их своевременном раскрытии. Отмена ряда строительных норм поможет значительно ускорить процесс строительства и при грамотном подходе к делу избежать дополнительных финансовых потерь", — подчеркнул Глушков.