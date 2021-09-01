МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Сезонный фактор стал причиной скачка цен на стройматериалы, рассказали газете "Известия" в Министерстве промышленности и торговли России. СМИ: Facebook усилит цензуру новостной ленты

Строительные материалы являются товаром, цена которого изменяется из-за сезонного фактора, отметили в ведомстве. Обычно их стоимость растет в начале весны и стабилизируется к июлю — августу, после чего цена опускается к сентябрю — октябрю.

"Из общей картины в этом году выбились металлические и металлосодержащие, а также полимеросодержащие и битумосодержащие строительные материалы. Это стало следствием роста цен на сырьё из которых выпускаются эти материалы", — добавили в министерстве.

Ранее в Счетной палате выразили обеспокоенность ситуацией на рынке жилищного строительства.