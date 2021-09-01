МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия будет получать 42 миллиарда рублей ежегодно за счет экосбора, пишут "Известия" со ссылкой на материалы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Российская казна будет получать 42,3 миллиарда рублей налоговых отчислений ежегодно за счет внедрения расширенной ответственности производителей (РОП).

К 2022 году в России "должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров (либо уплата экосбора) будет увеличиваться на 10% в год", сказано в документе.

Средства, полученные от реализации программы, направят на создание новых предприятий по переработке отходов, а те также станут источниками налоговых отчислений, отметили в РЭО.

Сейчас в России недостаточно мощностей по обработке и переработке, добавили в компании. Так, для утилизации полимерных отходов необходимо создать объекты с 4,1 миллиона тонн мощностей, для отходов стекла — 1,5 миллиона тонн, для электролома — 1,2 миллиона тонн.