ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Русгидро" и "Сибур" на ВЭФ заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский газохимический комплекс сроком на 20 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. "Плохие" долги россиян по потребкредитам рекордно выросли

Заключенный договор гарантирует электроснабжение в течение 20 лет.

Как следует из релиза "Русгидро", договор является взаимовыгодным для обеих сторон — для "Русгидро" он обеспечивает устойчивый платежеспособный спрос на электроэнергию и получение дополнительной прибыли, а "Сибур" получает возможность реализации крупного инвестиционного проекта со стабильной и прогнозируемой ценой на электроэнергию без строительства собственной генерации.

"Компании группы "Русгидро" на Дальнем Востоке способны обеспечить растущее электропотребление и гарантировать надежное и бесперебойное энергоснабжение инвестиционным проектам, перспективным и находящимся в стадии реализации", — сказал в ходе церемонии гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин.

Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год — 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Инвестиции в него предварительно оцениваются в 10-11 миллиардов долларов, запуск запланирован на конец 2024 года. В декабре 2020 года "Сибур" и китайская Sinopec создали совместное предприятие на базе Амурского ГХК с долями 60% и 40% соответственно.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.