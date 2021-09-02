ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство Камчатского края обязывает золотодобытчиков оставлять после завершения своих работ туристические объекты и предлагает добровольный отказ от добычи в случае, если это наносит ущерб туристическому потенциалу края, заявил губернатор региона Владимир Солодов на сессии по циклической экономике на Восточном экономическом форуме. Эксперт оценил возможности роста Ethereum и биткоина

"Чтобы после отработки (золотых) россыпей появлялся туристический объект, а не ровное пространство без растительности", — сказал Солодов.

Он уточнил, что уже есть примеры, когда прекращалась разработка золоторудных месторождений, если это входило в противоречие с развитием туристического потенциала. Завершение работ проходило в добровольном порядке с заключением соответствующего договора.

Глава региона также поблагодарил Минприроды за принятие в августе моратория на разработку золоторудных месторождений в центральной Камчатке.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.