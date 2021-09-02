МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" и ТАИФа планируют в срок до 30 сентября закрыть сделку по объединению активов компаний, сообщил председатель правления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов. "Сибур" исключит из своего состава инжиниринговую компанию НИПИГАЗ

"Сроки закрытия сделки — 30 сентября… Возможны какие-то небольшие отклонения, но и акционеры ТАИФа, и акционеры "Сибура" нацелены именно на этот срок", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Та сделка, в которую заходим вместе с акционерами ТАИФа по объединению активов, на какое-то время именно тему IPO… сняла. Я не думаю, что надолго отложила", — ответил Конов на вопрос о возможности IPO.

Он также отметил, что компания в следующем году или в какой-то другой момент может выйти на публичный рынок уже в качестве объединения "Сибура" и ТАИФа, финансовые показатели которого будут значительнее, чем сейчас.

"Сибур" и ТАИФ в апреле объявили, что объединяют нефтегазохимический бизнес на базе ПАО "Сибур Холдинг". Акционеры ТАИФа, согласно этим планам, получат долю в 15% в объединенной компании, а взамен передадут контрольный пакет акций группы из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть также впоследствии выкуплен.

Федеральная антимонопольная служба России разрешила ПАО "Сибур Холдинг" приобрести 100% АО "ТАИФ" с предписанием. В частности, "Сибур" должен будет обеспечить потребности внутреннего рынка производимыми товарами, сможет перерабатывать сжиженный углеводородный газ (СУГ) только частично, поскольку он нужен на внутреннем рынке и в непереработанном виде как топливо.