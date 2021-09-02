МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию с инфляцией, это обсуждается с кабмином на постоянной основе, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков: "Северный поток-2" близок к завершению

"Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, личном контроле. Это тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе", — сказал он на полях ВЭФ.

Есть основания полагать, что в обозримой перспективе инфляция в РФ вернется в ранее заданные рамки, заявил журналистам пресс-секретарь.

"Инфляция действительно выросла. Вместе с тем, есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые принимают Центробанк и правительство, в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы", — сказал он.

Полностью купировать рост цен нельзя, но предпринимаемые в России меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность, заявил Дмитрий Песков.

"Правительство принимает энергичные меры. Цены растут во всём мире… Естественно, мы испытываем на себе последствия. Но контрмеры, которые предпринимаются правительством, мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", — сказал он.

Песков добавил, что полностью купировать рост цен нельзя в силу ситуации в мире.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.