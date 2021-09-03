МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Государству и бизнесу нужно объединить усилия для развития переработки древесины и экспорта продукции, нужно решить много вопросов, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки, заявил президент России Владимир Путин. Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

"Государство пытается реализовать эту стратегию (перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины) уже в течение многих лет. И в течение многих лет все возвращаемся и возвращаемся к центру поля опять. Чтобы эта ситуация была сдвинута с мертвой точки, нужно решить очень много вопросов", — сказал Путин на встрече с модераторами сессий на Восточном экономическом форуме.

По его словам, речь должна идти о реальной и существенной поддержке тех, кто хочет заниматься переработкой.

"Все-таки у тех, кто собирается строить серьёзные предприятия по переработке, проблем очень много, и это требует постоянного внимания со стороны правительства, региональных властей", — добавил президент.

Что касается конкуренции, то, по словам Путина, Россию со своим товаром никто не ждет, если речь идет не о сырье. Но, как заявил Путин, нужно заниматься переработкой и создавать рабочие места.

"Если мы сами ведем себя достойно, последовательно и в этой конкретной сфере думаем о будущем, защищаем надежно свои интересы … давайте будем объединять усилия государства и бизнеса для того, чтобы решить эти задачи", — сказал Путин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.