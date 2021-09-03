МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в августе снизился до 49,3 пункта с 53,5 пункта в июле, сообщает исследовательская организация Markit. Банк России дал прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2024 год

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг заметно опустился с июльского показателя 53,5 баллов и составил 49,3 в августе. Последние данные свидетельствуют о первом спаде производства в сфере услуг с декабря 2020 года, хотя и незначительном в целом. В тех случаях, когда сообщалось о снижении деловой активности, компании связывали это с ослаблением спроса и дальнейшим замедлением роста новых заказов", — говорится в сообщении.

"Российские поставщики услуг сообщили о более сложных условиях спроса в августе, что привело к сокращению деловой активности. Давление на производственные мощности еще больше снизилось, что вынудило компании сократить численность персонала после шестимесячного периода создания рабочих мест", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.