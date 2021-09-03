МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Риски глобального финансового кризиса сегодня очевидны, их нельзя недооценивать, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума. Греф надеется на выработку решения по экосистемам до конца года

"Что касается глобального финансового кризиса, такой риск, очевидно, есть. И Центральный банк поступает ответственно, что он такой риск обозначает, потому что мы уже много раз страдали от недооценки рисков. Лучше риски переоценить, чем недооценить", — сказал банкир.

Банк России в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, опубликованных 2 сентября, рассмотрел базовый прогноз и три альтернативных сценария, один из которых — "финансовый кризис".

По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.