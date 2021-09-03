МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. ВЭБ, "Газпромнефть", СУЭК и издательство "Просвещение" готовы войти в создаваемый в России ESG-альянс, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф прокомментировал риск глобального финансового кризиса

Греф в пятницу предложил создать в России ESG-альянс бизнеса и провести первую конференцию его учредителей в октябре. По его словам, такого рода объединение необходимо, чтобы взаимодействовать с правительством страны и на международном уровне, чтобы обсуждать дальнейшие перспективы и планы, в том числе в энергетической стратегии.

"На сегодняшний день у нас уже есть пять компаний, которые готовы войти в состав этого альянса…. Мы обсудили тему консорциума на встрече с Александром Валерьевичем Дюковым и с Игорем Ивановичем Шуваловым, и также компания СУЭК выразила готовность тоже выступить в качестве основателя этого консорциума…. Даже наша компания "Просвещение", которая занимается издательской деятельностью, тоже готова взять на себя обязательства, готова активно поучаствовать, чтобы стать углеродно нейтральной и зеленой", — рассказал банкир журналистам в кулуарах ВЭФ-2021.

Греф также отметил, что существует проблема фейковой ESG-отчетности, но все отчеты признавать недостоверными нельзя.

"В целом, наверное, такая проблема существует, она объективна, потому что вообще ESG-отчетность в мире только-только начинает формироваться, еще не сформированы и стандарты, и методы верификации и так далее", — сказал он.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.