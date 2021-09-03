МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Поддержание ЦБ высокой ключевой ставки снижает рост российской экономики, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Банк России описал сценарий финансового кризиса из-за мирового госдолга

ЦБ РФ по итогам заседания в июле смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых.

"Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономический – ред.) умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива", — сказал он на полях ВЭФ.

По его мнению, на деловом климате России также негативно сказывается сильная фискальная нагрузка на бизнес.

"Еще одна проблема – налоги высокие, высокая цена на электроэнергию для российских предприятий – сегодня уже выше, чем в Америке, всегда высокие процентные ставки по кредитам", — добавил он.

"Сегодня мы готовы доказывать не только теоретически с калькулятором в руках, но и уже конкретно на практике принятых решений, что снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами. Сегодня, по нашим данным, до 20 миллионов человек (в России – ред.) заняты в нелегальном секторе, и тем или иным образом получает зарплаты черные", — подчеркнул Титов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.