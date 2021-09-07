РАТЭК: ввоз в Россию хладагентов для производства кондиционеров и холодильников усложнился
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Компании предупредили о риске дефицита кондиционеров и холодильников, пишет РБК, ссылаясь на участников рынка.
Импорт в Россию хладагентов, необходимых для производства кондиционеров и холодильников, усложнился, сообщила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
Отмечается, что проблема связана с решением властей в области борьбы с глобальным потеплением. В прошлом году Россия ратифицировала поправку к Монреальскому протоколу, которая предусматривает сокращение использования гидрофторуглеродов. Цель данной меры — сократить усиление парникового эффекта от данных веществ.
В июле этого года ряд импортеров хладагентов, а именно гидрофторуглеродов, получили отказы Росприроднадзора в выдаче разрешительных документов. Ведомство объяснило свое решение тем, что допустимый объем потребления гидрофторуглеродов в 2021 году был исчерпан.
Об этом РАТЭК сообщила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову в своем письме. В МЭР заявили, что решение находится в компетенции Минпромторга.
"На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют", — сообщили в Министерстве промышленности и торговли.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210907/834616391.html