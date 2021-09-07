ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Рынок онлайн-торговли в России в 2021 году продолжает показывать положительную динамику, рост непродовольственного сегмента по итогам года может составить 20-30%, а всего рынка с учетом продовольственного сегмента — около 40%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 заместитель гендиректора "Почты России" по электронной коммерции Алексей Скатин. Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

"Рынок продолжает показывать позитивную динамику, но мы ожидаем, что разные сегменты будут расти по-разному…. Если рассматривать рынок без продовольственного сегмента – без доставки продуктов питания, заказов из ресторанов и так далее, – мы ожидаем, что он подрастёт в 2021 году процентов на 20-30%", — сказал он.

"Если говорить про рынок с продовольственным сегментом, прирост будет около 40%, то есть категория food растёт быстрее", — добавил Скатин.

Замгендиректора почтового оператора указал, что прогнозы корректнее давать "в диапазоне", поскольку нужно "оценить, каков будет уровень возврата покупателей в традиционную офлайн-розницу и темпы их расходов, например, на путешествия в связи с постепенным открытием границ".

Топ-менеджер "Почты" отметил, что прогноз гендиректора компании Максима Акимова, в прошлом году заявившего о том, что за четыре года рынок вырастет втрое, подтверждается.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.