МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кредитное рейтинговое агентство АКРА оценило потенциал привлечения средств банков в облигации ВЭБа в 800 миллиардов рублей на фоне изменения регулятивных требований Банка России, говорится в материалах агентства. Проект о порядке приватизации объектов газоснабжения внесен в Госдуму

Совет директоров Банка России в середине августа утвердил изменения, согласно которым рублевые кредитные требования российских коммерческих банков к ВЭБу — и по облигациям, и по межбанковским кредитам – теперь будут взвешиваться с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете обязательных нормативов.

"С учетом значительного снижения коэффициентов риска по рублевым долговым инструментам ВЭБ.РФ и, как следствие, высвобождения капитала банков спрос на долговые инструменты ВЭБ.РФ может повыситься: кредитные организации смогут приобрести рублевые облигации ВЭБ.РФ в объеме около 800 миллиардов рублей. При этом стоимость фондирования ВЭБ.РФ может снизиться", — считают в АКРА.

В материалах указано, что в настоящее время в обращении находятся 23 номинированных в рублях выпуска долгосрочных облигаций ВЭБ.РФ общим номинальным объемом 405,6 миллиарда рублей, на вложения в которые будут распространяться указанные регуляторные изменения. При этом держателями более половины ценных бумаг являются российские банки. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

По мнению АКРА, основной спрос на облигации ВЭБа будет формироваться за счет крупнейших российских банков, в основном с госучастием в капитале. Частные банки активнее борются за маржу, в связи с чем меньше заинтересованы в государственных и квазигосударственных инструментах. Несмотря на то что доходность облигаций ВЭБа выше ОФЗ, она остается менее привлекательной по сравнению с доходностью корпоративных ценных бумаг.

Вместе с тем привлечение ВЭБом около 800 миллиардов рублей возможно только на горизонте продолжительного периода времени ввиду ограниченного объема свободной денежной ликвидности у банков, их стремления поддержать или повысить маржу, отсутствия в настоящее время значительных проблем с выполнением нормативов и показателей достаточности капитала и ликвидности, а также вероятного некоторого снижения доходности по облигациям ВЭБа относительно доходности облигаций иных эмитентов.