МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Кредитное рейтинговое агентство АКРА оценило потенциал привлечения средств банков в облигации ВЭБа в 800 миллиардов рублей на фоне изменения регулятивных требований Банка России, говорится в материалах агентства.

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Совет директоров Банка России в середине августа утвердил изменения, согласно которым рублевые кредитные требования российских коммерческих банков к ВЭБу — и по облигациям, и по межбанковским кредитам – теперь будут взвешиваться с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете обязательных нормативов.

"С учетом значительного снижения коэффициентов риска по рублевым долговым инструментам ВЭБ.РФ и, как следствие, высвобождения капитала банков спрос на долговые инструменты ВЭБ.РФ может повыситься: кредитные организации смогут приобрести рублевые облигации ВЭБ.РФ в объеме около 800 миллиардов рублей. При этом стоимость фондирования ВЭБ.РФ может снизиться", — считают в АКРА.

В материалах указано, что в настоящее время в обращении находятся 23 номинированных в рублях выпуска долгосрочных облигаций ВЭБ.РФ общим номинальным объемом 405,6 миллиарда рублей, на вложения в которые будут распространяться указанные регуляторные изменения. При этом держателями более половины ценных бумаг являются российские банки.

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По мнению АКРА, основной спрос на облигации ВЭБа будет формироваться за счет крупнейших российских банков, в основном с госучастием в капитале. Частные банки активнее борются за маржу, в связи с чем меньше заинтересованы в государственных и квазигосударственных инструментах. Несмотря на то что доходность облигаций ВЭБа выше ОФЗ, она остается менее привлекательной по сравнению с доходностью корпоративных ценных бумаг.

Вместе с тем привлечение ВЭБом около 800 миллиардов рублей возможно только на горизонте продолжительного периода времени ввиду ограниченного объема свободной денежной ликвидности у банков, их стремления поддержать или повысить маржу, отсутствия в настоящее время значительных проблем с выполнением нормативов и показателей достаточности капитала и ликвидности, а также вероятного некоторого снижения доходности по облигациям ВЭБа относительно доходности облигаций иных эмитентов.