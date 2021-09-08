МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил газете "Ведомости" факт атаки, а источник издания в "Яндексе" назвал атаку крупнейшей в истории рунета. Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

"Высокопоставленный источник в "Яндексе" сообщил "Ведомостям", что в минувшие выходные на серверы компании была совершена самая крупная DDoS-атака в истории рунета. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с "Яндексом", — пишет издание, утверждая со ссылкой на другой источник в компании, что атака продолжается и на этой неделе.

"Мы проводим расследование вместе с подрядчиками… Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", — приводит газета слова другого собеседника в "Яндексе".

Официальный представитель "Яндекса", как утверждает газета, информацию об атаке подтвердил, не рассказав о подробностях.

"На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов", — приводит газета слова представителя. По его словам, атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.