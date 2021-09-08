МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россия в 2021 году может войти в десятку мировых поставщиков шоколада, обогнав Швейцарию, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Прогноз ассоциации содержится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ, предоставленных РИА Новости. Клиенты банков смогут отказаться от рассылки рекламы

"Россия может подняться с 11 места и, обогнав Швейцарию, впервые войти в десятку ведущих мировых поставщиков шоколада", — говорится в материалах. За последние пять лет поставки шоколадных кондитерских изделий удвоились, преодолев в 2020 году отметку в 300 тысяч тонн.

"В 2021 году мы фиксируем восстановление спроса по сравнению с 2020 годом, причем оно идет более высокими темпами, чем происходило снижение в 2020 году. По предварительной статистике, за семь месяцев текущего года объемы экспорта превосходят показатели не только прошлого, но и 2019 года", — приводятся в материалах слова исполнительного директора ассоциации Вячеслава Лашманкина.

Так, в январе-июле текущего года (без учета данных по ЕАЭС за июль — ред.) экспорт этой продукции вырос на 23%, до 144 тысяч тонн, а в стоимостном выражении — на 24%, до 371 миллиона долларов. По итогам 2021 года поставки российского шоколада могут превысить 760 миллионов долларов, ожидают в "Асконде": сейчас порядка 120 кондитерских компаний в РФ активно занимаются экспортной деятельностью, и это на 72% больше, чем в 2019 году. Эксперт предсказал рост цен на автомобили в России в 2022 году

В текущем году российский шоколад и изделия из него отгружались более чем в 75 стран, ведущими покупателями остаются страны СНГ: почти пятая часть приходилась на Казахстан, затем следуют Узбекистан и Белоруссия, в топ-5 покупателей входят также Азербайджан и Китай. Кроме того, в 2021 году российская шоколадная продукция впервые поставлена в Непал, Боснию и Герцеговину, а также в Северную Македонию.

"В настоящий момент Россия уже занимает первое место среди поставщиков шоколадных изделий в Китай. Экспорт российского шоколада в Китай вырос за последние 5 лет почти девятикратно: если в 2015 году в Поднебесную отправлялось 7 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий, то в 2020 году – уже 64 тысячи тонн", — отметили в "Агроэкспорте".

Ключевые ингредиенты для производства шоколадных изделий — какао-бобы, производство которых расположено преимущественно в тропических странах. Россия входит в топ-15 импортеров какао-бобов. "Отечественное производство и экспорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных, является одним из примеров того, как промышленность, используя импортное сырье, смогла обеспечить производство и экспорт брендированных продуктов более высокого передела", — подчеркнули в "Агроэкспорте".