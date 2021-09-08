МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Текущая волна инфляции в РФ вызвана внешними факторами, реакцией властей на нее должна быть и есть поддержка граждан, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума. Силуанов объяснил, почему нельзя постоянно печатать деньги

"Важно всегда поставить правильный диагноз. Сейчас уже много было сказано, что у нас инфляция в значительной степени вызвана внешними факторами: Америка — 15% ВВП два года подряд напечатанных долларов. Все в мире дорожает, и от этой волны… внутренними инструментами справиться просто невозможно", — сказал Орешкин.

Он заметил, что всегда очень легко определить, какими факторами вызвана инфляция — внутренними или внешними.

"Самый яркий пример — если у нас разогнан внутренний спрос, у нас курс начинает ослабевать. А у нас за последний год рубль укрепился, у нас в первую очередь начинают дорожать не товары, которые на мировых рынках торгуются, а те товары и услуги, которые только внутри страны обращаются. Поэтому с точки зрения того, что делать, и того, что делается, как раз реакция на внешнюю инфляцию — это поддержка граждан", — подчеркнул Орешкин.

Он напомнил, что этот вопрос подробно обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина на встрече с Единой Россией, по итогам которой были приняты решения по выплатам пенсионерам, позже — школьникам. "И президент сейчас постоянно повторяет о том, что тот пакет — он уже на самом деле достаточно широкий и объемный — по поддержке семей с детьми, — он будет только расширяться".