МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Для создания единой валюты России и Белоруссии надо создать единую макроэкономическую политику, сказал президент РФ Владимир Путин. Эксперты ожидают взлет биткоина до 100 тысяч долларов в 2022 году

В четверг в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На пресс-конференции после встречи белорусский лидер напомнил о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ведомствам, анализировавшим перспективу единой валюты: ЦБ обеих стран заявляли, что государства пока не готовы к этому.

В свою очередь Путин отметил, что к такому сложному вопросу нужно подходить постепенно.

"Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом. Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все — подход к более сложному и тяжелому снаряду" — сказал российский лидер.

Также президент РФ указал, что некоторые европейские страны сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС.

"Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать", — добавил российский президент.