МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 8 сентября составил 50 миллионов долларовпротив притока в 80 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets. Инвесторы смогут продавать за валюту акции, купленные за рубли

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 50 миллионов долларов против 80 миллионов долларов притока на предыдущей неделе. Это вторая лучшая неделя с июня", — говорится в обзоре.