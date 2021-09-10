За неделю приток в инвестирующие в Россию фонды составил $50 миллионов
EPFR: Чистый приток в инвестирующие в РФ фонды за неделю по 8 сентября составил $50 миллионов
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 8 сентября составил 50 миллионов долларовпротив притока в 80 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 50 миллионов долларов против 80 миллионов долларов притока на предыдущей неделе. Это вторая лучшая неделя с июня", — говорится в обзоре.