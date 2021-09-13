МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Защита прав потребителей в процессе трансформации культуры и ценностей финансовых организаций, их ориентации на выстраивание долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности и лояльности клиентов требует особого внимания к посредникам на этом рынке, говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, разработанной Минфином и ЦБ РФ. Минфин и Банк России разработали новую стратегию развития финрынка

"Трансформации культуры и ценностей финансовых организаций, их ориентации на выстраивание долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности и лояльности клиентов. В связи с этим на горизонте до 2030 года большое внимание будет уделено развитию корпоративной культуры и этики взаимодействия финансовых посредников с потребителями финансовых услуг", — отмечается там.

Сфера применения стандартов саморегулируемых организаций (СРО) может быть расширена, в том числе на агентскую деятельность на финансовом рынке, при этом для пресечения недобросовестной деятельности и привлечения к ответственности за неэтичное поведение участника финансового рынка необходимо введение формальных критериев в правовом поле для стандартов СРО, отмечается в Стратегии.

"С развитием цифровых технологий и появлением новых форм бизнеса на финансовом рынке будет проводиться соответствующая адаптация поведенческого регулирования и надзора к новым бизнес-моделям, каналам продаж и форматам взаимодействия на финансовом рынке", — отмечается там же. Минфин и Банк России разъяснили целесообразность налоговых стимулов

"В перспективе в периметр защиты гражданина на финансовом рынке должно в полной мере войти создание работающего механизма выхода закредитованного гражданина из сложной ситуации. Для этого необходимо создание эффективной системы банкротства граждан и введение института медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан", — говорится в документе.

Планируется популяризация "рационального" потребления при предоставлении финансовых услуг (в том числе, в экосистемах с финансовой составляющей), реализация принципов какового потребления предполагает внедрение норм, минимизирующих воздействие компаний электронной коммерции и поставщиков финансовых услуг на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми товарами и услугами и принятия потребителем решения о покупке, указывается там же.