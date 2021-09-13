МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов в экономике, говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

В России единственное официальное средство расчетов — рубль, в том числе в цифровой форме, формат запуска которого сейчас обсуждается. Все остальное: стейблкоины, необеспеченные частные криптовалюты и иные "денежные суррогаты" использоваться в качестве средства платежа не могут, считают в ЦБ. Так, по мнению регулятора, криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.

"В условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов правительство Российской Федерации и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов, учитывая, что оно несет высокие риски для граждан, а также может затруднять эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий", — отмечается в документе.