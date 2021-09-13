МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях "Почты России", включив туда обеспечение граждан лекарствами и предоставление госуслуг, текст соответствующих поручений опубликован на сайте Кремля. Граждане смогут участвовать в процессе формирования региональных бюджетов

"Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества "Почта России", в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг", — говорится в публикации.

Согласно тексте, поручения должны быть исполнены до 1 февраля 2022 года.

Кроме того, глава государства поручил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы средства на модернизацию отделений "Почты России" в селах и труднодоступных районах до 2025 года. В Минфине заявили о росте доходов в большинстве регионов России

Ранее директор "Почты России" Максим Акимов на полях Восточного экономического форума сообщил, что пятилетняя программа модернизации отделений компании, по ее оценке, обойдется не менее чем в 100 миллиардов рублей и затронет более 20 тысяч объектов.

"Правительству Российской Федерации… при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть… бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях", — говорится в перечне поручений.