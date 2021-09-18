МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" в первые сутки голосования являются фейками, всего 645 сообщения из 45 тысяч зафиксированы как нарушения, что крайне мало в масштабах страны, сообщили в пресс-службе партии. В России начались трехдневные выборы в Госдуму

"Почти 99% обращений в ситуационный центр "Единой России" в первые сутки голосования являются фейками. Всего ситуационные центры партии проверили более 45 тысяч обращений", — сказал замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.

Так, из общего количества звонков и сообщений, поступивших в ситуационные центры партии, большая часть касалась процедурных вопросов, а также текущей ситуации на избирательных участках.

"Сами наблюдатели только 654 сообщения обозначили как данные о нарушениях, что крайне мало в масштабах всех страны. Сокращается число жалоб, связанных с превышением полномочий со стороны членов участковых избирательных комиссий (УИК). Показала свою эффективность практика непрерывного обучения членов УИК с правом решающего голоса", — отметил он.

Перминов добавил, что в ситуационный центр партии стекается информация не только о юридически значимых нарушениях, но и все сообщения из СМИ и соцсетей.

"Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях. Была видна увеличенная плотность информационного сигнала — когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину. Однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности", — пояснил Перминов.