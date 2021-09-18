МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. За вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти 7 тысяч фейков, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. В ЕР назвали 99% поступивших вчера обращений о нарушениях фейками

"За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить. Свои цели "фейкометы" не достигли, потому что… есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксации и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию", — сказал Малькевич на пресс-брифинге в ОП РФ.