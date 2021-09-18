Общественная палата сообщила о числе выявленных на выборах фейков
Общественная палата: почти семь тысяч фейков идентифицировали за первый день голосования
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. За вчерашний день в ходе голосования на выборах идентифицировали почти 7 тысяч фейков, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить. Свои цели "фейкометы" не достигли, потому что… есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксации и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию", — сказал Малькевич на пресс-брифинге в ОП РФ.