МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. На выборах в РФ подтвердилось 8 случаев вбросов бюллетеней в 6 субъектах РФ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. В ОП рассказали о фейках вокруг выборов

"В настоящий момент подтвердилось 8 случаев вброса бюллетеней в 6 субъектах РФ: республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская, Саратовская области", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Глава комиссии также отметила, что 7465 бюллетеней на 45 участках в 14 субъектах РФ по ряду причин были признаны недействительными.

"По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков", — сказала она в информцентре ЦИК.

Трое председателей участковых комиссий, где был вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК.

"В республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случилось факты вброса", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.