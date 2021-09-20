МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. За три дня выборов было выявлено 14 тысяч фейков о голосовании, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Турчак: "Единая Россия" получает 315 мандатов в Думе

"У нас за три дня 14 тысяч фейков о голосовании было, то есть 5 тысяч до этого и 14 тысяч плюс-минус за три дня", — сказал он на брифинге.

Малькевич подчеркнул, что можно говорить, что в целом число фейковых сообщений превысило 19 тысяч, при этом их динамика менялась ото дня ко дню, она зависит от того, как общество противодействует "потокам этой лжи". Активное выявление фейков понижает их эффективность, добавил Малькевич.

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о необычайно высоком уровне внешнего вмешательства в российские выборы.

В этом году голосование на выборах различного уровня проходило в России с 17 по 19 сентября.

"Мы констатируем беспрецедентно высокий уровень внешнего вмешательства. Беспрецедентно высокий уровень фейков", — сказал он.